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اقتصاد

التصديري للملابس الجاهزة : 1.040 مليار دولار صادرات القطاع خلال 8 أشهر

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 08:31 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
أعلن المجلس التصديري للملابس الجاهزة عن ارتفاع حجم صادرات القطاع خلال الفترة من يناير حتى أغسطس من العام الحالي بنحو 6% لتبلغ نحو 1.040 مليار دولار مقارنة بقيمة 980 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

أشار التقرير الشهري، الصادر عن المجلس، إلى أن صادرات الملابس الجاهزة إلى الولايات المتحدة الأمريكية سجلت خلال 8 شهور ارتفاعا بنحو 6% لتبلغ بما قيمته 515 مليون دولار مقابل 484 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بارتفاع 6%، كما زادت الصادرات إلى الدول الأوروبية بنحو 9% لتبلغ ما قيمته 353 مليون دولار مقارنة 324 مليون دولار، فيما سجلت زيادة بنحو 14% إلى باقي دول العالم لتبلغ 131 مليون دولار مقابل 115 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

أضاف المجلس، في تقريره، أن صادرات الملابس الجاهزة سجلت خلال الفترة المذكورة تراجعا بنحو 26% إلى الدول العربية لتبلغ ما قيمت 40 مليون دولار مقابل 54 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، كما انخفضت بنحو 5% إلى الدول الإفريقية لتسجل ما قيمته 1.986 مليون دولار مقابل 2.089 مليون دولار .

وحول أهم 10 دول مستوردة للملابس الجاهزة المصرية، أوضح التقرير أن الولايات المتحدة الأمريكية احتلت المرتبة الأولى من حيث الدول المستوردة بنحو 515 مليون دولار بارتفاع بلغت نسبته 6% مقارنة بنفس الفترة من 2017 والتي سجلت فها 484 مليون دولار، تلاها في المرتبة الثانية أسبانيا" بما قيمته 95 مليون دولار مقابل 94 مليون دولار بارتفاع 2%، واحتلت تركيا المرتبة الثالثة من حيث الدول المستوردة للملابس الجاهزة المصرية بنحو 94 مليون دولار مقابل 79 مليون دولار بارتفاع 19%.

أوضح التقرير أن صادرات مصر من الملابس الجاهزة تراجعت إلى "بريطانيا وشمال أيرلندا" بنحو 6% لتسجل 69 مليون دولار مقابل 73 مليون دولار ،كما انخفضت إلى فرنسا والتي احتلت المرتبة الخامسة من حيث الدول المستوردة للملابس الجاهزة لتبلغ 33 مليون دولار مقابل 34 مليون دولار بتراجع بلغت نسبته 3% ،وبلغت صادرات الملابس الجاهزة إلى"ألمانيا الاتحادية" نحو 63 مليون دولار مقابل 44 مليون دولار بارتفاع بلغت نسبته 43%.

ولفت إلى أن صادرات مصر من الملابس الجاهزة ارتفعت إلى السوق الإيطالي خلال 8 شهور بنحو 2% لتبلغ 50 مليون دلار مقابل 49 مليون دولار ، فيما سجلت تراجعا بنحو 47% إلى المملكة العربية السعودية لتسجل 16 مليون دولار مقابل 30 مليون دولار .

وأضاف سجلت صادرات الملابس الجاهزة المصرية إلى السوق البلجيكي ارتفاعا بنحو 18% لتبلغ 16 مليون دولار مقابل 14 مليون دولار،كما حققت نموا بنحو 27% إلى السوق الهولندي لتبلغ ما قيمته 11 مليون دولار مقابل 9 ملايين دولار.

وفيما يتعلق بدرجة التصنيع أشار التقرير إلى ارتفاع صادرات الملابس الجاهزة " غير المصنرات" خلال 8 شهور لتبلغ 690 مليون دولار مقابل 674 مليون دولار بنسبة ارتفاع 2%،كما زادت صادرات الملابس الجاهزة"المصنرات" بنحو 14% لتبلغ 350 مليون دولار مقابل 306 ملايين دولار في نفس الفترة من 2017.

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