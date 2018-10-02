القطاع الخاص ينعش ذاكرة السائح.. خبراء: صرفنا ملايين حتى لا تتوقف السياحة.. والمعارض ومنصات الإنترنت ووكلاء السفر مثلت النجاح

رشاد الرفاعي: بيت خبرة للترويج للسياحة إلكترونيا.. وتوجيهات باحترافية تسويق 32 فندقا تابعة للشركة القابضة

ثروت عجمي: القطاع الخاص أثرى القطاع بتحركاته الدولية.. وتعاقدنا على طائرات لتسييرها إلى مقاصدنا الثقافية

تحركات سريعة وقوية قادها القطاع السياحي الخاص؛ للخروج من النفق المظلم والركود بالقطاع على مدار السنوات السابقة، حتى أصبحنا في بؤرة الضوء، وترجمت هذه التحركات إلى أرقام بشكل تصاعدي؛ وفقا لمؤشر السياحة العالمي، وفي إطار ذلك نسرد أبرز ما خاضه القطاع الخاص في سبيل العمل على استقرار السياحة.قال رشاد الرفاعي، رئيس شركة مصر للسياحة، إن تحركات شركات السياحة بقطاع الأعمال ساهمت في الترويج لسياحة مصر عبر المشاركة بالمعارض الدولية والمنصات الإلكترونية.وأضاف الرفاعي: "مشاركتنا فى المعارض السياحية تأتي وفقا لأجندة سنوية نعرض فيها جميع برامجنا التي تعكس صورة مصر السياحية، بالإضافة إلى التواصل مع السائحين عبر موقعنا الإلكتروني، وكذلك التواصل مع وكلائنا في الخارج، وهذا هو مثلث النجاح".وأشار رئيس شركة مصر للسياحة إلى أنه خلال لقاءات الشركة الخارجية بالبورصات السياحية، يتم عقد العديد من الاجتماعات مع نظرائنا في الخارج عبر برامج منظمة للترويج لسياحة مصر، والعمل على الصعود بالمؤشر السياحي إلى القمة.وتابع: "إننا على مشارف أكبر بورصة سياحية في العالم "wtm" لندن"، متوقعا أن تمثل مصر بقوة بقطاعيها الحكومي والخاص.وأكد أن الدولة تتوجه خلال الفترة الراهنة نحو إنشاء منصة إلكترونية لحجز الفنادق والبرامج السياحية، وفي إطار ذلك نشهد اهتماما بالغا من قبل وزير قطاع الأعمال هشام توفيق لتسويق 32 فندقا تابعا للشركة القابضة للسياحة والفنادق.ولفت إلى أن "التنسيق جار مع أحد بيوت الخبرة الأجنبية؛ لإطلاق منصة مصر للسياحة بشكل عالمي، كما نجري حاليا اجتماعات على أعلى مستوى لرفع اسم مصر السياحي، واستثمار التسويق الإلكتروني في الترويج للسياحة".أما ثروت عجمي، مستشار الغرف السياحية بالصعيد، فقال إن القطاع الخاص أثرى ملف الترويج للمقصد السياحي المصري عبر مشاركته في المعارض الدولية وبورصات السياحة.وألقى العجمي الضوء على أبرز ما قدمه القطاع السياحي الخاص، حيث تعاقد لتسيير طيران من إسبانيا إلى الأقصر، بالإضافة إلى إجراء تحركات عديدة لجذب وكلاء السياحة العالميين، آخرها اجتماع اتحاد شركات السياحة البلجيكية في الأقصر وأسوان بالتنسيق مع هيئة تنشيط السياحة.وأشار مستشار الغرف السياحية بالصعيد، إلى تحركات القطاع السياحي الخاص لعودة السياحة الروسية، بالإضافة إلى التنسيق لتسيير طائرتي شارتر من ميلانو إلى الأقصر الشهر المقبل، ناهيك عن تسيير فرنسا طيرانها إلى المقصد المصري.وأضاف أن الشركات الخاصة صرفت الملايين حتى لا تتوقف الحركة السياحية، والجميع يتسابق لعمل منشآتهم، حتى في أوقات الركود التي شاهدناها السنوات الماضية؛ حفاظا على الاقتصاد والعمالة المصرية.ومن المقرر أن تعقد الوزارة مؤتمرا صحفيا، يوم ٨ أكتوبر المقبل؛ للإعلان عن ملامح حملتها الترويجية، وعن التحالف المصري - الدولي للشركات الذي سيتولى الترويج للسياحة المصرية في الخارج، وستقوم الوزارة خلاله بتكريم مجموعة من الشركات والمنشآت السياحية المتميزة، الذين أسهموا في النهوض بصناعة السياحة خلال الفترة السابقة، تقديرا لأدائهم.