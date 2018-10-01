غادة والي: المؤسسة القومية للحج بدأت الاستعداد للموسم الجديد من الآن

عقد مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة برئاسة الدكتورة غادة والى وزير التضامن الاجتماعى رئيس مجلس الامناء اجتماعا لمناقشة تقرير رحلة حج أعضاء الجمعيات الأهلية لموسم عام 2018 حيث شمل التقرير أهم الايجابيات والسلبيات والتوصيات الخاصة بموسم الحج.



وقالت غادة والى إن موسم الحج شهد نجاحا وتميزا في التنظيم، مشيرة إلى أن الوزارة حريصة على الاستمرار في تقديم أفضل الخدمات لحجاج الجمعيات الأهلية والعمل على الاخذ بكافة الملاحظات التى وردت للمؤسسة من الحجاج والبعثة الاشرافية والتى تم رصدها خلال موسم الحج المنتهى والبدء المبكر في اختيار المشرفين وعمل سلسلة من الدورات التدريبية لتأهيلهم بالشكل اللائق لآداء دورهم في خدمة الحجاج في السنوات المقبلة.



وأضافت والى ان المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة تعمل بشكل دؤب على تطبيق سياسات الحوكمة والحكم الرشيد وفق المعايير المعمول بها دوليا مستعينتا بالخبرات المتنوعه لاعضاء مجلس الامناء وبعض الجهات الشريكه وهو ما اتى بثمار واضحه فى تطوير المركز المالى للمؤسسسة ومنحها القدرة على تقديم خدمات متميزة لحجاج الجمعيات الاهلية.



ووافق المجلس على بدء المؤسسة في إجراءات حجز السكن والخدمات لموسم الحج لعام 1440ه/2019م في إطار تفعيل توصيات موسم حج 2018م والعمل على زيادة نسبة المستوى الاقتصادي والتعاقد على الفنادق في المنطقة المركزية للحرمين الشريفين للتيسير على الحجاج.



واعتمد المجلس ميزانية المؤسسة لعام 2017 م وميزانية رحلة الحج لعام 2018م، موجها الشكر لجميع القائمين على بعثة حج الجمعيات والذين ساهموا في نجاح موسم الحج المنقضى.



وعرض أيمن عبد الموجود، رئيس بعثة حج وزارة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذى للمؤسسة خلال الاجتماع التقرير الخاص بموسم الحج لهذا العام متضمنا خطة المؤسسة للعمل في العام القادم وأهم الدروس المستفادة هذا العام.



وأكد أن موسم الحج لهذا العام شهد تعاونا كبيرا مع الجانب السعودي ولم يشهد أي تكدسات للحجاج بالمطارات مع تقديم خدمات متميزة.



كما شهد الاجتماع عرض تقرير مراجع الحسابات الخارجى وتقرر رد اشتراكات من تعذر سفرهم لاداء فريضة الحج لاسباب خارج أرادتهم.