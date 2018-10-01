حقوقية تطالب بتعديل قانون الأحوال الشخصية والقضاء على العنف

قالت رباب عبده محامية ومسئولة عن ملف الطفل والمرأة بالجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، إنها راضية عما قام بِه المجلس القومى للمرأة من أعمال فى الفترة الماضية، مطالبة إياه بضرورة وضع مقترح قانون تعديل الأحوال الشخصية ومقترح قانون للقضاء على العنف ضد المرأة، اللذين تم عرضهما على مجلس النواب قائلة: أين هذه القوانين؟ ولماذَا لم يناد المجلس القومى بتشريع هذه القوانين لأن ملايين السيدات والأطفال سيستفيدون منها؟.



وأضافت فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أكثر من مؤتمر ينادى بحل مشكلة الطلاق وأطفال الشوارع، وهذا مطلب سياسى مجتمعى يجب أن نهتم به.



وأكدت أهمية مناقشة القانون موحد للقضاء على العنف فى دورة الانعقاد القادمة لمجلس النواب المقررة فى أول أسبوع من شهر أكتوبر.



جدير بالذكر أن الدكتورة مايا مرسى قد عرضت بعض إنجازات المجلس القومى للمرأة منها استخراج بطاقات شخصية للعديد من السيدات فى القرى وتغيير سلوكيات أهالي بعض الأحياء منها حى الأسمرات بالإضافة لبرنامج الشمول المالى للمرأة.