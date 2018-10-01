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أصل الحكاية

مسلسل وإعلان في الطريق إليه.. عم الطفل الباكي: لن نمنعه من التمثيل

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 08:06 م
محمد صالح
محمد صالح
رشا عوني
أكد هاني صالح عم الطفل "محمد" الشهير بفيديو "أنام ربع ساعة يا حاجة" أنه تلقى عروضا لمشاركة الطفل في مسلسل لرمضان 2019.

وأضاف هاني صالح عم الطفل في تصريح لـ"صدى البلد" أنه تلقى أيضًا عروضا للمشاركة في إعلانات، لكن كل العروض مازالت تحت الدراسة ولم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأنها.

وأوضح أن أسرة الطفل محمد لن تمانع مشاركته في أي عمل سينمائي أو درامي أو إعلانات، مؤكدًا أن الطفل محمد بدأ في التفكير جديًا في هذا الأمر بعد أن أصبح نجم السوشيال ميديا خلال الأيام الماضية بسبب الفيديو الشهير.
مسلسل وإعلان في الطريق إليه.. عم الطفل الباكي: لن نمنعه من التمثيل

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