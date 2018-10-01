بالأسماء .. إعلان الفائزين بجوائز جامعة بنها

أعلن مجلس جامعة بنها خلال جلسته الأخيرة برئاسة الدكتور حسين المغربي القائم بأعمال رئيس الجامعة وحضور عمداء الكليات عن فوز الدكتور جمال عبدالرحيم سوسة، أستاذ ورئيس قسم التوليد والتناسل والتلقيح الصناعي بكلية الطب البيطري بجائزة الجامعة التقديرية في المجال العلمي.



كما أعلن المجلس فوز الدكتور ابراهيم سمير الخطاب مدرس بقسم الألبان كلية الزراعة بجائزة الجامعة لرسائل الدكتوراة العلمية في المجال العلمي، كما فاز الدكتور ابراهيم التونسي حسين مدرس بقسم المناهج وطرق التدريس كلية التربيه بجائزة الجامعة لرسائل الدكتوراة العلميه في المجال الأدبي.



وأعلن المجلس عن فوز أمنية عبدالمقصود الجندي المدرس المساعد بقسم التوليد والتناسل والتلقيح الاصطناعي بكلية الطب البيطري بجائزة الجامعة لرسائل الماجستير العلميه في المجال العلمي، كما فازت رحاب احمد عبدالحميد المدرس المساعد بقسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بجائزة الجامعة لرسائل الماجستير العلمية في المجال الأدبي.



ومن جانبه أكد الدكتور حسين المغربي أن هذه الجوائز تم الإعلان عنها بناء على اجتماع اللجنة العليا للجوائز وبحث تقارير المحكمين لجوائز الجامعة واستعراض الانتاج العلمي المقدم من كل مرشح ومنح الجائزه لمن حصل على أعلى درجات في التقييم.



