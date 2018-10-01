إمام واكد: حقن البلهارسيا وراء ارتفاع نسبة الإصابة بـ فيروس سي

أكد الدكتور إمام واكد، عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي لم تنفذ بهذا الحجم في أي مكان بالعالم من قبل.





وقال "واكد"، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة "صدى البلد"، إن «نسبة الإصابة بفيروس سي تجاوزت 10% في التسعينيات»، مشيرًا إلى أن هناك 6 ملايين شخص مصابين بفيروس "سي" حاليًا.





وأوضح عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، أن حقن البلهارسيا تسببت في ارتفاع نسبة الإصابة بفيروس سي في الثمانينيات، حيث لم تكن الحقن البلاستيك قد انتشر استخدامها.