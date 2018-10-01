بهاء مختار: 11% نسبة ذوي الإعاقة بمصر

قال الدكتور بهاء مختار، الأمين العام المساعد للمجلس القومي لشئون ذوي الإعاقة، إن كل ذوي الإعاقة يحصلون على حقوقهم وفقا للقانون.



وتابع مختار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد « إطلاق الرئيس السيسي عام 2018 ليكون لذوي الإعاقة أعطاهم دفعة قوية»، مشيرا إلى أن ذوي الإعاقة يحتاجون إلى توفير وسائل مواصلات لنقلهم بسهولة.



وأشار الأمين العام المساعد للمجلس القومي لشئون ذوي الإعاقة إلى أنه يتم الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة قريبا، لافتا إلى نسبة ذوي الإعاقة بمصر تصل إلى 11%.

