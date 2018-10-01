السعودية تحتفل بأول رحلة جوية لها إلى كردستان العراق

احتفلت السعودية وقادة إقليم كردستان العراق، اليوم الإثنين، بتدشين أولى الرحلات السعودية الجوية المباشرة إلى أربيل.





وغادرت الرحلة الافتتاحية، التابعة للخطوط الجوية السعودية، مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.





واستغرقت الرحلة 3 ساعات لتصل إلى مطار أربيل الدولي، وفور هبوط الطائرة تم الترحيب بها من قبل المطار برش المياه كما جرت العادة في الرحلات الافتتاحية.





يذكر أن الخطوط الجوية السعودية، أعلنت في شهر سبتمبر، عن تسيير رحلات مباشرة إلى أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، اعتبارا من الشهر المقبل ضمن خطة توسيع لشبكة الرحلات الدولية.