نفسي أتعالج.. ياسر يناشد الصحة علاجه من أورام متفرقة بجسده.. صور

«نفسي ألاقي علاج.. والأورام اللي في جسمي تروح»، بتلك الكلمات بدأ "ياسر" رسالته لـ صدى البلد، يناشد فيها المسئولين بتبنى حالته وعلاجها من الأورام المنتشرة في الرأس والوجه وأماكن متفرقة من جسده.



وقال في رسالته التي بعث بها لـ صدى البلد: «الورم والتشوهات بدأت تاكل من لحمي الحي.. ومش معايا فلوس علشان أقدر أتعالج».



وناشد المسئولين بضرورة تبني حالته وعلاجه قائلا: «نفسي حد يبصلي ويعالجني سواء من وزارة الصحة أو الجمعيات الخيرية.. ودكاترة كتير قالولي لازم تعمل عملية جراحية بس ممعيش تمنها».



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