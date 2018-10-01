وزير التعليم يروي موقفا لطالب من ذوي الإعاقة رفض يسلم عليه ..فيديو

كشف الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، عن موقف طريف له مع طالب من ذوي القدرات الخاصة رفض السلام عليه أثناء زيارته لإحدى المدارس.





وقال الوزير «إن المعلمة طلبت منى توجيه سؤال للطالب على أى تاريخ فى السنة وسيخبرك باليوم الخاص بهذا التاريخ فى الأسبوع، وبالفعل عندما وجهت له السؤال «18 مارس 2002» رد بدون تفكير أن هذا اليوم يوافق يوم ثلاثاء.





وأضاف خلال كلمته بالملتقى العربي الأول لأنشطة مدارس الدمج والتربية الفكرية، أن المعلمة التي كانت تدرس لهؤلاء الطالب كانت تدرس لهم بدون أى مقابل.





وطالب وزير التعليم من الحضور بتوجيه التحية لها وقام جميع الحضور بالتصفيق لها.