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تعليم

عمرو قابيل يشكر الرئيس السيسي على رعاية أول ملتقى للمسرح الجامعي

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 07:55 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
قال المخرج عمرو قابيل، مدير ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، إن الدولة المصرية تقف خلف الفنانين والموهوبين الشباب، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته فعاليات ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي.

وأضاف قابيل، في كلمته خلال افتتاح ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، بجامعة القاهرة، أن تحقيق هذا الحلم لم يكن سهلا أبدا، وكان علينا أن نلقي حجرا في المياه الراكدة، فقد كان من الغريب أن تكون مصر بما لها من تأثير ثقافي على المنطقة العربية أن تكون بلا مهرجان دولي للمسرح الجامعي.

وأوضح مدير ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، أن طريق مصر نحو التنمية هو الاعتماد على الشباب، مشيرا إلى أن ملتقى القاهرة الدولي كان حلما، وتم العمل والإعداد له منذ قرابة العامين، وكان لدينا الإصرار على تحقيق الحلم، حتى وقفت الدولة مساندة لهذا الحالم الشاب، ممثلة في وزارتي الشباب والثقافة.

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