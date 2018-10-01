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وزير التعليم: الأسرة التي بها طفل من ذوى الاحتياجات تعاني.. فيديو

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 08:00 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم؛ إن الأسرة التي بها طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة، تتأثر بطريقة كبيرة، وتحتاج إلى من يرشدها للتعامل معها؛ موضحًا أنه بمجرد انطلاق حملة «قادرون باختلاف» سوف تجعل المجتمع يغير النظرة إلى ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشار شوقي، خلال الملتقى العربي الأول لأنشطة مدارس الدمج والتربية الفكرية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أن الأسر التي بها طفل به إعاقة تعاني من وصمة ويجب تغيير ذلك، موضحا أنه يجب وضع متحدي الإعاقة في الحسبان في إنشاء الطرق والمدارس والمصاعد ووسائل المواصلات وغيرها ليتمكنوا من الاندماج في المجتمع.

وتابع وزير التعليم: كل طفل مصري بدون تمير له حق في التعليم والتميز والبحث العملي، حتى رعاية الدولة المصرية، وردد: «من أول بكرة ولادنا  هيبدأوا دورة العربية للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة».

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