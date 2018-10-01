طارق شوقي: الرئيس السيسي كلفنا برعاية الموهوبين.. وطموحنا أن نكون منتجين للعلم

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مصر مؤمنة بأن العنصر البشري هو الذي يوفر الحماية لأمنها وإستقرارها، والوزارة تتواصل مع الطلبة بدون تمييز وبأكثر من وسيلة، حيث كلفنا الرئيس السيسي برعاية الموهوبين وتدريبهم على كتابة الأبحاث العلمية واستخدام بنك المعرفة إيمانا بأن التعليم حالة مستمرة مع الإنسان".



وأضاف "شوقى" خلال كلمته في افتتاح الملتقى العربي الأولى لمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة والدمج، بمركز شرم الشيخ الدولي للمؤتمرات، المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "طول عمري بحلم إن التعليم في مصر يكون فرصة استثمار للإنسان بدون أي حواجز".



وأكمل: "حلمنا أن تكون وزارة التعليم منسق بين كل الوزارات وميسر لأي صعوبات، وحلمنا أصبح حقيقة".

