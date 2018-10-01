ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

عروض فنية لمتحدي الإعاقة وأغنية تحيا مصر بلغة الإشارة.. فيديو

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 07:56 م
صدى البلد
البهى عمرو
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عرضا فنية لمتحدي الإعاقة وأغنية تحيا مصر بلغة الإشارة، وقام الجميع بالتصفيق لهم بعد الانتهاء من العرض المقدم.

ومن المقرر أن يقوم الرئيس السيسي بتكريم أبناء الشهداء من ذوي الاحتياجات الخاصة والباحثين الشباب، كما سيلقي الرئيس كلمة أمام الحضور.

وستشمل الفعاليات بعد ذلك جولة تفقدية من الرئيس عبد الفتاح السيسي لورش عمل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

ترشيحاتنا

متحدي إعاقة يفتتح الملتقى العربي لذوي الاحتياجات الخاصة بقراءة القرآن ..فيديو

وفاة والدة شريف إسماعيل.. والعزاء في المشير طنطاوي

تحركات موسعة للأعلى للإعلام لضبط أداء الفضائيات والبرامج الإخبارية.. لجنة الشكاوى توصى بإصدار قرار بمنع أخبار السوشيال ميديا.. وبدء تفعيل قانون حظر البث من خارج مدينة الإنتاج

الغرفة التجارية: لا زيادة في سعر الفينو.. وحجمه ثابت.. فيديو

لهذا السبب .. ميلانيا ترامب تزور مصر نهاية الأسبوع

وصفتها بأجمل دول القارة السمراء.. كيف تستفيد مصر من زيارة ميلانيا ترامب؟

محافظ بني سويف لـ موظفين يرتدون الجلابية البلدي: لكل مقام مقال.. صور

رئيس جامعة أسيوط يوقع الكشف الطبي على طالب ألقى بنفسه من الطابق الثالث

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأميرة نورة بنت تركي بن عبد الله

عندما تغار المرأة.. كيف قتلت نادية ابنة زوجها لـ تستحوذ عليه لنفسها فقط؟

الإفلاس يضرب الشركات التركية عقب الانهيار الاقتصادي

الرئيس يشهد عرضا توضيحيا عن المدارس الفكرية في مصر.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اختيار ملكة جمال لبنان يحصد آلاف الإعجابات على تويتر .. صور

20 صورة تكشف أناقة النجمة التركية هازال كايا في عيد ميلادها الـ 28

فن منمنم.. مشروع عمر في نحت المصغرات: اللي جاي أصغر.. صور

والدة الشهيد محمد علي رشوان لطلاب المحلة: أنا أم البطل.. فيديو والصور

محافظ بني سويف لـ موظفين يرتدون الجلابية البلدي: لكل مقام مقال.. صور

فيديو

النعاس يداهم الوفد الأمريكي خلال كلمة كوريا الشمالية ..فيديو
السيسي لمتحدي الإعاقة: قربوا مني كمان علشان تزيدونا خير وبركة
وزير التعليم يروي موقفا لطالب من ذوي الإعاقة رفض يسلم عليه ..فيديو
بعد اغتيال تارة فارس.. إعلامية عراقية تتلقى تهديدا بالقتل.. فيديو
وزير التعليم: الأسرة التي بها طفل من ذوى الاحتياجات تعاني.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟