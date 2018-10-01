عروض فنية لمتحدي الإعاقة وأغنية تحيا مصر بلغة الإشارة.. فيديو

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عرضا فنية لمتحدي الإعاقة وأغنية تحيا مصر بلغة الإشارة، وقام الجميع بالتصفيق لهم بعد الانتهاء من العرض المقدم.



ومن المقرر أن يقوم الرئيس السيسي بتكريم أبناء الشهداء من ذوي الاحتياجات الخاصة والباحثين الشباب، كما سيلقي الرئيس كلمة أمام الحضور.



وستشمل الفعاليات بعد ذلك جولة تفقدية من الرئيس عبد الفتاح السيسي لورش عمل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

