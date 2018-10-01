طفل من ذوي الاحتياجات لـ السيسي: عايز أسلم عليك.. وهذا رد الرئيس

صعد طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة على المنصة خلال الملتقى العربي الأول لأنشطة مدارس الدمج والتربية الفكرية، وطلب من الرئيس السيسي أن يسلم عليه.



ورد عليه الرئيس السيسي: «ده أحلى سلام منك.. وهسلم عليك وكل حاجة بس يلا وريني هتعمل إيه في العرض الفني».



وكان الملتقى العربي الأول لأنشطة مدارس الدمج والتربية الفكرية، انطلق قبل قليل بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.