بعد اغتيال تارة فارس.. إعلامية عراقية تتلقى تهديدا بالقتل.. فيديو

قالت الإعلامية وملكة جمال العراق السابقة شيماء قاسم، إنها تلقت تهديدات بالقتل بعد أيام من مقتل عارضة الأزياء العراقية تارة فارس.





وأعربت "شيماء"، خلال لقائها ببرنامج «تفاعلكم» تقديم الإعلامية سارة دندراوي المذاع على فضائية «العربية»، عن خوفها على حياتها، موضحة أنها تلقت رسالة تهديد تحذرها من أن دورها آت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، مؤكدة أن هناك حملة تصفية لعدد من الإعلاميات والشخصيات العامة وخبراء التجميل.





وتابعت: «55 يومًا مرت، ونحن ننتظر تقرير الطب الشرعي عن اغتيال عدد من الشخصيات العامة التي تعرضت للاغتيال منذ فترة، ومن وراء هذه العمليات وتقديمهم للمحاكمة».





وكان ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديو لاغتيال وصيفة ملكة جمال العراق، تارة فارس الذي التقطته كاميرا مراقبة أحد المنازل المحيطة بمسرح الجريمة.





وأظهر الفيديو قيام مسلحين اثنين كانا يستقلان دراجة نارية وسط حي سكني في بغداد باغتيالها باستخدام أسلحة نارية، كما أظهر الفيديو خروج أهالي الحي بعد سماع صوت إطلاق النار لمساعدة تارة، التي كانت قد لقيت مصرعها على الفور.