طرح أفيشات جديدة لفيلم Creed لسيلفستر ستالون

طرحت الشركة المنتجة للجزء الثانى من فيلم "Creed" بوسترات جديد للفيلم تمهيدا لعرضه فى 21 نوفمبر المقبل.



وتدور أحداث الفيلم حول المباراة التى ستجمع "كريد" أبن المصارع "أبولو كريد" فى مواجهة ابن المصارع الروسى إيفان دراجو، الذى قتل داخل الحلبة فى فيلم Rocky IV.



فيلم Creed من بطولة سيلفستر ستالون، تيسا طومسون، وود هاريس، راسل هورنسبى، فلوريان "بيج نيستى” مونتينو، أندريه وارد، فيليشيا رشاد ودولف لوندجرين.