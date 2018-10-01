ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

طرح أفيشات جديدة لفيلم Creed لسيلفستر ستالون

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 08:22 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
طرحت الشركة المنتجة للجزء الثانى من فيلم "Creed" بوسترات جديد للفيلم تمهيدا لعرضه فى 21 نوفمبر المقبل.

وتدور أحداث الفيلم حول المباراة التى ستجمع "كريد" أبن المصارع "أبولو كريد" فى مواجهة ابن المصارع الروسى إيفان دراجو، الذى قتل داخل الحلبة فى فيلم Rocky IV.

فيلم Creed من بطولة سيلفستر ستالون، تيسا طومسون، وود هاريس، راسل هورنسبى، فلوريان "بيج نيستى” مونتينو، أندريه وارد، فيليشيا رشاد ودولف لوندجرين.
طرح أفيشات جديدة لفيلم Creed لسيلفستر ستالون
طرح أفيشات جديدة لفيلم Creed لسيلفستر ستالون

ترشيحاتنا

هبوط حاد في صادرات النفط الإيرانية.. وطهران تضطر لتخفيض الإنتاج

السيسي: 500 مليون جنيه من تحيا مصر لدعم ذوي القدرات الخاصة ..فيديو

مسلسل وإعلان في الطريق إليه.. عم الطفل الباكي: لن نمنعه من التمثيل

العثور على جثة شاب مذبوحا داخل مصلى في إحدى قرى بني سويف

داعية إسلامي يكشف سر تمرة رفض رسول الله أن يأخذها حفيده ..فيديو

وصفتها بأجمل دول القارة السمراء.. كيف تستفيد مصر من زيارة ميلانيا ترامب؟

لهذا السبب .. ميلانيا ترامب تزور مصر نهاية الأسبوع

داعية إسلامي: الشفاعة أمر إلهي يحل أزمة العنوسة في المجتمع ..فيديو

موعد مباراة الاسماعيلي القادمة

موعد إجراء قرعة دور الـ16 للبطولة العربية والقنوات الناقلة

لجنة الانضباط بالدوري الجزائري تعاقب وفاق سطيف

أمن الجيزة يكشف لغز سرقة خزينة مصنع مصنفات بأكتوبر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اختيار ملكة جمال لبنان يحصد آلاف الإعجابات على تويتر .. صور

20 صورة تكشف أناقة النجمة التركية هازال كايا في عيد ميلادها الـ 28

فن منمنم.. مشروع عمر في نحت المصغرات: اللي جاي أصغر.. صور

والدة الشهيد محمد علي رشوان لطلاب المحلة: أنا أم البطل.. فيديو والصور

محافظ بني سويف لـ موظفين يرتدون الجلابية البلدي: لكل مقام مقال.. صور

فيديو

السيسي: يجب تضافر جهود الدولة والقطاع الخاص لرعاية متحدي الإعاقة .. فيديو
السيسي يشير لمتحدي الإعاقة بعلامة أحبكم على طريقة لغة الإشارة.. فيديو
فتاة من ذوي القدرات الخاصة تتعلق بيد الرئيس .. فيديو
السيسي: نولي أهمية فائقة لمتحدي الإعاقة إيمانا بقدراتهم.. فيديو
السيسي: 500 مليون جنيه من تحيا مصر لدعم ذوي القدرات الخاصة ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟