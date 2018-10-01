صابر الرباعي يشارك الجمهور عددا من صور مهرجان قرطاج

نشر الفنان صابر الرباعي عبر حسابه الرسمى على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" عدد من الصور أثناء حضوره مهرجان قرطاج.



حضر الفنان أمس الفنان حفل إفتتاح الدورة رقم 5 لأيام قرطاج الموسيقية 2018 .





غرد الرباعى معلقا على صوره قائلا "‏لقطات من مشاركتي خلال إفتتاح الدورة الخامسة لأيام قرطاج الموسيقية 2018 بالأمس، مع وزير الثقافة الدكتور محمد زين العابدين والملحن عبدالرحمن العيادي"