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محافظات

وفد أفريقي يزور بحيرة ناصر للتعاون مع الجهات البحثية والعلمية

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 08:40 م
زيارة تفقدية لبحيرة
زيارة تفقدية لبحيرة ناصر وهيئة تنمية السد العالى
شاذلى عبد الفتاح
تفقد وفد أفريقى بحيرة ناصر وهيئة تنمية السد العالى في إطار التعاون المثمر والبناء بين الهيئة العامة لتنمية البحيرة ، وكافة الجهات البحثية والعلمية ذات الصلة بالعمل داخل البحيرة .

ورافق أعضاء الوفد رئيس الهيئة لتعريفهم بدورها وأبرز أنشطتها المختلفة، وكذا التعرف على طرق وإجراءات الصيد داخل البحيرة وعمليات تجميع الأسماك .

وزار الوفد مركز البحوث السمكية بالهيئة ، واستمعوا لشرح عن معامل المركز وكيفية تشريح الأسماك به وذلك لنقل الخبرات المصرية في الصيد ونقل الأسماك للمتدربين في مجال تنمية المزارع السمكية. كما زار الوفد مفرخ أسماك المبروك بالشلال، وبعض الجمعيات العاملة داخل البحيرة.

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