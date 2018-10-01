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تعليم

بدء حفل افتتاح المهرجان الدولي للمسرح الجامعي تحت قبة القاهرة

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 08:02 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
بدأ حفل افتتاح المهرجان الدولي للمسرح الجامعي، بجامعة القاهرة، بالتعاون بين وزارة الثقافة ووزارة الشباب، وجامعة القاهرة، وجمعية فنانين مصريين، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وحكى عدد من الفنانين، من خلال فيلم مصور، تجربتهم مع المسرح الجامعي، وما قدموه من أعمال فنية خلال فترة دراستهم الجامعية، وأعدت فعاليات المهرجان بالتنسيق بين الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة وعضو مجلس الثقافة والتنوير بجامعة القاهرة، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة.

وكانت جامعة القاهرة قد دعت في شهر نوفمبر من العام الماضي لإقامة المهرجان واتخذت إجراءات تطوير عدد من مسارح الجامعة لاستقبال مهرجان جامعة القاهرة الدولي للمسرح، والذي سيتم عقده علي مسارح الجامعة بمشاركة عدد من الجامعات المصرية والعربية والعالمية.

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