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ديني

داعية إسلامي يكشف سر تمرة رفض رسول الله أن يأخذها حفيده ..فيديو

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 08:07 م
تمرة رفض النبي أن
تمرة رفض النبي أن يأخذها حفيده
أمل فوزي
قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي وأحد علماء الأزهر الشريف، إن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- رفض الأكل من أموال الصدقات، وكذلك لا يأكل منها آل بيته –صلى الله عليه وسلم- .

وأضاف «عبدالمعز»، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المُذاع على فضائية «dmc»، اليوم الاثنين، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يأكل من الصدقات، وقال: «إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد ولا آل بيت رسول الله يأكلوا من الصدقة، إنما هي أوساخ الناس»، منوهًا بأن معنى قوله –صلى الله عليه وسلم – بأنها أوساخ الناس، يقصد أنها تطهر الناس.

وأضاف أن الصدقة كالماء الطهور الذي يطهر الملابس من الأوساخ، يأخذ الوسخ من الثياب ، ليتركها نظيفة وكذلك الصدقة ، مستشهدًا بقول الله تعالى : «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ» الآية 103 من سورة التوبة .

وتابع: فالصدقة تطهر الناس ، تطهر الغني من البخل والفقير من الحقد كما تطهر المال والمجتمع، فيصبح المجتمع متكافئ ليس فيه سادة وعبيد، ولكن مساواة، مؤكدًا أن آل بيت رسول الله كانوا لا يأكلون من الصدقات وأنما قبلوا من الهدايا، لدرجة أن حفيد النبي -صلى الله عليه وسلم - عندما أخذ تمرة من الصدقة، أخذها رسول الله -صلى الله عليه وسلم - من يده .

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