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قيادات اتحاد العمال عن تطوير شركات القطاع العام.. جمال عقبي: الخطة هدفها البيع والخصخصة.. عماد حمدي: تعرضت لإهمال جسيم والقومية للأسمنت نموذجا

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 11:33 ص
صدى البلد
أماني نوار
  • عقبي: الوزير لم يأت بالجديد أو يقدم خطة تطوير للشركات الخاسرة
  • حمدي: تُركت للإهمال من جانب الإدارات المتعاقبة
  • عيش: تتضمن تحديثا كاملا لها وطهر الجاهزة منها في البورصة

أكد الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، أن الخسائر التي حدثت لشركات القطاع العام، يدفع ثمنها الشعب المصري، مشددا على أن خطة التطوير ليس غرضها البيع أو الخصخصة، بقوله: "لكن نعرض بعض الأراضي للبيع لسداد المديونيات لوجود 48 شركة لقطاع الأعمال العام خاسرة، ونعد خلال 18 إلى 30 شهرًا بأن تتحول كل الشركات من الخسارة إلى الربح وزيادة الأجور".

وعن حديث الوزير، قال رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات، جمال عقبي، إن تصريحات وزير قطاع الأعمال بشأن الخسائر، هدفها بيع وخصخصة تلك الشركات.

وأضاف عقبي، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن وزير قطاع الأعمال هشام توفيق منذ توليه منصبه لم يأت بالجديد، أو يقدم خطة تطوير للشركات الخاسرة، في حين أنه من المفترض يحمل لديه رؤية جديدة للتطوير.

ومن جانبه، أكد عماد حمدي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن الشركات التي تعرضت للخسارة، وعلى رأسها الشركة القومية للأسمنت، تم تركها لكي تنزف من إدارات سابقة، عانت خلالها من إهمال جسيم.

وأوضح حمدي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أدرك أهمية القطاع العام، وقام بتنشيطه واسترجاع وزارة قطاع الأعمال لإحداث منافسة بين القطاعين العام والخاص.

بينما كان لخالد عيش، رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية، رأي آخر، حيث قال: "إن خطة التطوير تتضمن تحديثا كاملا لشركات القطاع العام الخاسرة، وتجهيز الشركات التي تحقق أرباحًا وجاهزة للطرح في البورصة، وتعظيم أرباح الشركات التي تحقق أرباحًا أقل من إمكانياتها وتحتاج لإعادة الهيكلة، وحصر الأصول غير المستغلة لتسوية المديونيات وتمويل التطوير".

وأوضح عيش أنه إذا كانت خطة التطوير ستتم بهذا الشكل؛ سيتم بالفعل تطوير شركات القطاع العام، علاوة على التحسن المادي والوظيفي لعمال هذا القطاع.

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