مدرب الارجنتين يكشف سبب إستبعاد ميسي من لقاءي البرازيل والعراق

كشف ليونيل سكالوني المدير الفني الحالي للمنتخب الأرجنتيني، عن تفاصيل حديثه مع نجم التانجو وقائد فريق برشلونة، ليونيل ميسي والاتفاق الذي تم بينهما على عدم استدعائه لمباريات المنتخب في فترة التوقف الدولي خلال شهر أكتوبر الحالي.



وقال سكالوني، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين: "لقد تحدثت قبل 10 أيام مع ميسي، وكان القرار النهائي عدم استدعاء اللاعب للمنتخب".



وعن إمكانية مشاركة البرغوث في بطولة كوبا أمريكا العام المقبل، أجاب: "لا أركز على ذلك، فكل تفكيري منصب على المباريات الودية التي نخوضها حتى نهاية العام الحالي".



وغاب ميسي عن التواجد مع منتخب بلاده، منذ نهائيات مونديال روسيا، حين ودع التانجو البطولة من دور الـ16 أمام فرنسا، ولم يعلن البرغوث عن قراره النهائي سواء بالعودة أو الاعتزال الدولي حتى الآن.