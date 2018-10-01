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السيسي لمتحدي الإعاقة: قربوا مني كمان علشان تزيدونا خير وبركة

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 08:08 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي للطفل «اياد» من ذوي الاحتياجات الذي طلب أن يسلم على الرئيس.

وقام الرئيس بالسلام عليه، والتقط معه صورا، وطلب من جميع الأطفال الموجودين بالتجمع الالتفاف حوله أثناء إلقاء كلمته في الملتقى العربي الأول لأنشطة مدارس الدمج والتربية الفكرية.

وقال السيسي للأطفال: «قربوا كمان علشان تزيدونا خير وبركة».

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السيسي لمتحدي الإعاقة: قربوا مني كمان علشان تزيدونا خير وبركة
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