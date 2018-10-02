ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

اليوم.. قطع المياه عن مدينة قها لمدة 3 ساعات

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 06:00 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إبراهيم الهوارى
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية عن قطع مياه الشرب عن مدينة قها اليوم لمدة 3 ساعات من الساعة الثالثة عصرا وحتى الساعة السادسة مساء وذلك لأعمال الصيانة بأحد الخطوط، وغسيل وتطهير الشبكات بالكلور.

وأهابت الشركة جميع المواطنين والمستشفيات والمخابز بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

وأكد المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.

ترشيحاتنا

المركزي: صافي الأصول المحلية للبنوك بلغت 3.2 تريليون جنيه في يوليو الماضي

صلاح: أصبت أحسن حارس في إفريقيا خلال لقاء منتخبي مصر ومدغشقر.. فيديو

محمد صلاح: كنت أتمنى اللعب بجوار صالح سليم

سلطان بن سحيم: أمير قطر لا يمتلك كاريزما وسياسته فاشلة

محمد هنيدى ينضم إلى متسابقي أراب جوت تالنت وأحمد حلمى يرفض وجوده

عمرو مرعي يكشف أسباب عدم انتقاله للزمالك.. والنادي المصري الأشهر في تونس

الكويت تكشف حقيقة وقف صادراتها النفطية إلى الولايات المتحدة

أجمل أظافر للعروس في ليلة العمر.. صور

منتخب مصر عن استبعاد محمود علاء: المساكين كتير.. فيديو

التصريح بدفن جثة عامل عثر عليها داخل جامعة حلوان

السعودية تنفي تعليق مشروع للطاقة الشمسية مع سوفت بنك

معتز القيعي يقدم روشتة لمواجهة الجوع والبرد في الشتاء.. وإنقاص الوزن

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

محمد صلاح: محمود الخطيب خدعني بالحكم الإيطالي.. فيديو

كشف العذرية يثير الجدل في قتل طالب الرحاب.. القاتل يشكك في تقرير الطب الشرعي ويؤكد: ابنتي ليست عذراء.. والنيابة ترفض طلبه بندب لجنة ثلاثية للكشف على ابنته

محام يفجر مفاجأة جديدة في قضية فتاة التروسيكل ببورسعيد ..فيديو

أمين الفتوى: لا يجوز الوضوء والتسمية في هذا الحمام.. فيديو

تفاصيل مشاجرة الـ٣٠ دقيقة بإمبابة.. وسقوط قتيل بمحيط محكمة شمال الجيزة

أول تعليق من شريف إكرامي على قرار الاتحاد الإفريقي بإيقافه مباراتين

عمرو مرعي يكشف أسباب عدم انتقاله للزمالك.. والنادي المصري الأشهر في تونس

أسامة هيكل يكشف أماكن بث قنوات الإخوان والسبيل الوحيد لإغلاقها

وزيرة الصحة تكشف نتائج اليوم الأول لعملية المسح الشامل

روسيا تستعرض عضلاتها ضد الولايات المتحدة في عقر دارها ..فيديو

الأهلي: اعترضنا على قرار الـ 8500 عضو.. ومازال هناك وقت للتفاوض.. فيديو

ثروت سويلم: حضور 8500 من الأعضاء مباراة وفاق سطيف فى مصلحة الأهلي.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مناكير فرنش 2018 وطريقة إعداده.. صور

رسومات مناكير تناسب جميع أشكال اليد.. صور

أجمل أظافر للعروس في ليلة العمر.. صور

أهالي أبشيش الباجور: الرى تلقي مخلفات تطهير الترع أمام المدرسة الابتدائية

الموت أقرب من تحصيل الأجرة.. العمالة الزراعية تحت رحمة الظروف.. تعب بالليل وشقاء بالنهار

فيديو

طرح البرومو الدعائى الثانى لفيلم Creed
مسؤول بـ بترول بلاعيم: فرص قوية لوجود غاز بالمناطق المجاورة لحقل ظهر
أستاذ طب نفسي: 80% من مرضى الاكتئاب مصابون بفقدان الشهية.. فيديو
طبيب نفسي: لا يمكننا منع حدوث الاكتئاب
طريقة عمل سمك بلطي بالكاري

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟