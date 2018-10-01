رئيس جامعة القاهرة: عندما أشعر بضيق إما أصلي أو أذهب للمسرح

قال الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إنه يتبع فن الارتجال في كلمته خلال افتتاح ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، بجامعة القاهرة، قائلاً: "اسمحولي مالتزمش بنص مكتوب، وأرتجل على خطى فن الارتجال بالمسرح".





وأضاف "الخشت"، أن المسرح هو أول فن عرفه الإنسان، مشيرا إلى أن المسرح بدأ منذ الحضارة الفرعونية، وذلك واضح في النقوش بالمعابد في مقابر بني حسن بالمنيا.





وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن المسرح بالنسبة لحياته الروحية الشخصية يمثل الكثير، قائلا: "علاقتي بالمسرح علاقة متزوج وليس مبدعاً، وكان عندما يشعر بأي ضيق، إما كان يصلي أو إما يتجه للمسرح، أو السينما".