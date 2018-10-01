رئيس جامعة القاهرة: أؤمن جدا بالمسرح لأنه يطهر الروح

قال الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن المسرح له دلالة ومعنى، وتأثير في الروح، مشيرا إلى أن أول مؤلفاته كانت في السنة الدراسية الأولى له في الجامعة.



وأضاف الخشت، في كلمته خلال افتتاح ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، بجامعة القاهرة، أن الفن لا يتبع سياسة الأغلبية، فالفن له رسالة سامية، وتعبر عن الجميع.



وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن المسرح شكل من أشكال تطهير الروح، مشيرا إلى إيمانه الشديد بالمسرح، وطلب التركيز على كل الفنون بالجامعة وعلى رأسها المسرح.

