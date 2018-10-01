ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

السيسي يطالب متحدي الإعاقة بالتصوير معه.. فيديو

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 08:29 م
صدى البلد
البهى عمرو
طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي من جميع الأطفال الموجودة فى الملتقى العربي الأول لأنشطة مدارس الدمج والتربية الفكرية، بالتجمع حوله، من أجل التقاط صور تذكارية.

وقام الرئيس بالسلام عليهم، واحدا تلو الآخر والتقط معهم صورا، وطلب من جميع الأطفال الموجودين بالتجمع والالتفاف حوله قبل مغادرة القاعة.

وقد وجه الرئيس السيسي التحية لأسر ذوى القدرات الخاصة.

ترشيحاتنا

أجيري يعلن أسماء 15 لاعبا من الدوري للمنتخب استعدادا لـ سوازيلاند

داعية إسلامي يكشف سر تمرة رفض رسول الله أن يأخذها حفيده ..فيديو

محمد صلاح ينشر صورة جديدة من منزله

السيسي يطالب وزير الدفاع بإنشاء مركز لذوى القدرات الخاصة.. فيديو

وزير التعليم يروي موقفا لطالب من ذوي الإعاقة رفض يسلم عليه ..فيديو

أمن الجيزة يكشف لغز سرقة خزينة مصنع مصنفات بأكتوبر

إمام واكد: حقن البلهارسيا وراء ارتفاع نسبة الإصابة بـ فيروس سي

الأمن يكشف الدافع وراء ذبح طفل الدقهلية

السيسي يشير لمتحدي الإعاقة بعلامة أحبكم على طريقة لغة الإشارة.. فيديو

موعد مباراة الأهلى ووفاق سطيف الأفريقية والقنوات الناقلة

محمود البزاوي: تاريخ و بطولات الزمالك عنوانها حازم إمام

النيابة فى واقعة إطلاق النار على قاضي القاهرة الجديدة: المتهم مضطرب نفسيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اختيار ملكة جمال لبنان يحصد آلاف الإعجابات على تويتر .. صور

20 صورة تكشف أناقة النجمة التركية هازال كايا في عيد ميلادها الـ 28

فن منمنم.. مشروع عمر في نحت المصغرات: اللي جاي أصغر.. صور

والدة الشهيد محمد علي رشوان لطلاب المحلة: أنا أم البطل.. فيديو والصور

محافظ بني سويف لـ موظفين يرتدون الجلابية البلدي: لكل مقام مقال.. صور

فيديو

السيسي: يجب تضافر جهود الدولة والقطاع الخاص لرعاية متحدي الإعاقة .. فيديو
السيسي يشير لمتحدي الإعاقة بعلامة أحبكم على طريقة لغة الإشارة.. فيديو
فتاة من ذوي القدرات الخاصة تتعلق بيد الرئيس .. فيديو
السيسي: نولي أهمية فائقة لمتحدي الإعاقة إيمانا بقدراتهم.. فيديو
السيسي: 500 مليون جنيه من تحيا مصر لدعم ذوي القدرات الخاصة ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟