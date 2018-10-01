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ديني

علي جمعة: مناهج التراث الإسلامي تراعي الزمان والمكان والأحوال

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 08:25 م
الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة
محمد صبري عبد الرحيم
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية، إن هناك فرقًا بين مسائل الفقه ومناهج الفقه، فالمسائل مرتبطة بزمانها وبمصالحها وبمآلاتها، أما المناهج فيجب فيها فهم النص وإدراك الواقع وكيفية الربط بينهما.

وأضاف «جمعة»، خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم» المُذاع على فضائية «سي بي سي»، أن مناهج التراث الإسلامي راعت الزمان والمكان والأحوال وأصبح عندنا تراث يُبين لنا في مناهجه المرونة.

وأكد الدكتور علي جمعة، أن القرآن الكريم محور الحضارة الإسلامية فمنه نطلق وله المرجعية.

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