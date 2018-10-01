فتاة من ذوي القدرات الخاصة تتعلق بيد الرئيس .. فيديو

قامت فتاة من ذوى القدرات الخاصة بالتعلق بيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك أثناء التصوير معه.



وقد طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي من جميع الأطفال الموجودة في الملتقى العربي الأول لأنشطة مدارس الدمج والتربية الفكرية، بالتجمع حوله، من أجل التقاط صور تذكارية.



وقام الرئيس بالسلام عليهم واحدا تلو الآخر والتقط معهم صورا، وطلب من جميع الأطفال الموجودين بالتجمع والالتفاف حوله قبل مغادرة القاعة.



وقد وجه الرئيس السيسي التحية لأسر ذوى القدرات الخاصة.