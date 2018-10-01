نقيب الفلاحين يطالب بالتوسع في مشروعات إنتاج العسل

طالب حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين بالرقابة على المناحل وتصنيع العسل، وذلك لانتشار ظاهرة "غش العسل" وخلطه بالسكر.



وأضاف أبو صدام خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أنه يجب أن يتم التوسع في المشروعات الصغيرة لإنتاج العسل في القرى والنجوع، وذلك كونها تتميز بانتشار المزارع والورود التي يتغذى عليها النحل.



وتابع نقيب عام الفلاحين، أن على وزارة الزراعة جلب أصناف جديدة من النحل والسعي المستمر إلى وجود أصناف جديدة إضافة إلى توعية الفلاح والمزارع بتربية النحل وتوفير له الأدوات اللازمة.



وأكد أبو صدام أن وزارة الزراعة قد أعلنت في شروطها أن تكون بعيدة عن الكتلة السكنية بمسافة لا تقل عن 500 متر وهو شرط جيد حتى لا يتعرض المواطنون لأى أخطار.

