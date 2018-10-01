رئيس تأمين المعلومات: الحل الوحيد لتجنب اختراق فيس بوك تسجيل الخروج ..فيديو

قال الدكتور عادل عبد المنعم، رئيس مجموعة تأمين المعلومات بغرفة صناع تكنولوجيا المعلومات في مصر، إن واقعة تسريب بيانات المستخدمين فى فيس بوك لم تكن الأولى، بل سبقتها بأشهر قليلة جلسةُ استماع للكونجرس الأمريكي مَثَلَ فيها مؤسس الموقع مارك زوكربيرج للإجابة عن التساؤلات حول قضية تسريب بيانات المستخدمين، معترفًا آنذاك أن الفيس بوك لم يستخدم التقنيات الكافية لحماية مستخدميه من الضرر لينهي كلمتَه باعتذار للجماهير.





وأكد "عبد المنعم"، خلال حواره ببرنامج "يوم جديد" المذاع على فضائية "الغد"، أن هناك 50 مليون مستخدم تم خرق حساباتهم على موقع فيس بوك الاجتماعى وهذا رقم مبدأى.





وأوضح أن فيس بوك يحتفظ برموز معينة للاتصالات الصحيحة وأن اختراق حساب فيسبوك يسهل سرقة التطبيقات والمواقع المرتبطة بالحساب الخاص بالشخص، مشيرًا إلى أن تسجيل الخروج هو الحل الوحيد لتجنب الاختراق.





وأشار إلى أن متخصصين أكدوا أن ماحدث عملية منظمة لسرقة البيانات وبيعها، ناصحًا بعدم وضع البيانات الخاصة والمهمة على فيسبوك حتى لا تتعرض للسرقة.