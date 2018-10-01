ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

رئيس تأمين المعلومات: الحل الوحيد لتجنب اختراق فيس بوك تسجيل الخروج ..فيديو

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 08:38 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
توك شو
قال الدكتور عادل عبد المنعم، رئيس مجموعة تأمين المعلومات بغرفة صناع تكنولوجيا المعلومات في مصر، إن واقعة تسريب بيانات المستخدمين فى فيس بوك لم تكن الأولى، بل سبقتها بأشهر قليلة جلسةُ استماع للكونجرس الأمريكي مَثَلَ فيها مؤسس الموقع مارك زوكربيرج للإجابة عن التساؤلات حول قضية تسريب بيانات المستخدمين، معترفًا آنذاك أن الفيس بوك لم يستخدم التقنيات الكافية لحماية مستخدميه من الضرر لينهي كلمتَه باعتذار للجماهير.

وأكد "عبد المنعم"، خلال حواره ببرنامج "يوم جديد" المذاع على فضائية "الغد"، أن هناك 50 مليون مستخدم تم خرق حساباتهم على موقع فيس بوك الاجتماعى وهذا رقم مبدأى.

وأوضح أن فيس بوك يحتفظ برموز معينة للاتصالات الصحيحة وأن اختراق حساب فيسبوك يسهل سرقة التطبيقات والمواقع المرتبطة بالحساب الخاص بالشخص، مشيرًا إلى أن تسجيل الخروج هو الحل الوحيد لتجنب الاختراق.

وأشار إلى أن متخصصين أكدوا أن ماحدث عملية منظمة لسرقة البيانات وبيعها، ناصحًا بعدم وضع البيانات الخاصة والمهمة على فيسبوك حتى لا تتعرض للسرقة.

ترشيحاتنا

ساعات رعب بين السماء والأرض.. طائرة تصطدم بأسلاك كهرباء وتعلق في الهواء.. فيديو

السيسي: 500 مليون جنيه من تحيا مصر لدعم ذوي القدرات الخاصة ..فيديو

وزير التعليم يروي موقفا لطالب من ذوي الإعاقة رفض يسلم عليه ..فيديو

دراما الطفل يوسف لم تتوقف.. كيف دفعته خلافات الأسرة للإحباط.. ولماذا ذبحه صديقه؟

أعراض تخبرك بأنك مصاب بمرض السكر ..فيديو

مي كساب تفكر في اعتزال الفن

انهيار زوجة صفوت عبد الحليم خلال تشييع جثمانه .. صور

الأمن يكشف الدافع وراء ذبح طفل الدقهلية

صحيفة: وكالة استخباراتية دولية قتلت الأميرة ديانا وصديقها المصري

اختيار ملكة جمال لبنان يحصد آلاف الإعجابات على تويتر .. صور

20 صورة تكشف أناقة النجمة التركية هازال كايا في عيد ميلادها الـ 28

محمد صلاح ورمضان صبحي يظهران في مقر إقامة مدرب مانشستر يونايتد.. صورة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اختيار ملكة جمال لبنان يحصد آلاف الإعجابات على تويتر .. صور

20 صورة تكشف أناقة النجمة التركية هازال كايا في عيد ميلادها الـ 28

فن منمنم.. مشروع عمر في نحت المصغرات: اللي جاي أصغر.. صور

والدة الشهيد محمد علي رشوان لطلاب المحلة: أنا أم البطل.. فيديو والصور

محافظ بني سويف لـ موظفين يرتدون الجلابية البلدي: لكل مقام مقال.. صور

فيديو

السيسي: يجب تضافر جهود الدولة والقطاع الخاص لرعاية متحدي الإعاقة .. فيديو
السيسي يشير لمتحدي الإعاقة بعلامة أحبكم على طريقة لغة الإشارة.. فيديو
فتاة من ذوي القدرات الخاصة تتعلق بيد الرئيس .. فيديو
السيسي: نولي أهمية فائقة لمتحدي الإعاقة إيمانا بقدراتهم.. فيديو
السيسي: 500 مليون جنيه من تحيا مصر لدعم ذوي القدرات الخاصة ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟