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برلمان

حقوق البرلمان: فترة السيسي الأكثر اهتماما بذوي الاحتياجات الخاصة

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 08:37 م
السيسي مع بعض من
السيسي مع بعض من ذوي الاحتياجات الخاصة_ أرشيفية
عبد الرحمن سرحان
أشاد النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان، بمجلس النواب، بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التى أصدرها لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدًا على أنه أمر ليس بجديد على الرئيس السيسي.

كما أكد "الغول" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" على أن فترة حكم الرئيس السيسي، تعتبر هى الأكثر اهتمامًا بذوي الاحتياجات الخاصة، والدليل على ذلك ما أصدره من قرارات اليوم، إضافة إلى تخصيصه عام 2019 عام ذوى الاحتياجات الخاصة.

وناشد وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أجهزة الدلوة جميعًا بأن تحذو حذو الرئيس فى اهتامه بذوي الاحتياجات الخاصة، بتخصيص 5% من العمالة لهم، وإن كانت بالقطاع الخاص، إضافة إلى تقليل عدد ساعات العمل لهم.

كان الرئيس السيسي قد كلف وزير الدفاع، خلال افتتاحه مدارس الدمج والتربية الفكرية لذوي الاحتياجات الخاصة، منذ قليل، بإنشاء مركز لذوي الاحتياجات، فضلًا عن تخصيص 500 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لانشاء مركز لذوي الاحتياجات الخاصة.

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