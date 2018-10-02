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برلمان

نائب: تخفيض متأخرات فواتير الكهرباء والمياه يؤدي لخسارة الشركات

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 04:59 ص
عداد كهرباء
عداد كهرباء
عبد الرحمن سرحان
قال النائب ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، إن شركات المياه والكهرباء تقوم ببيع خدماتها بأقل من السعر الحقيقي لها، ورغم ذلك هناك متأخرات كثيرة لهذه الشركات.

وأضاف "شيبة" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" بأن تحصيل تلك المتأخرات يجب أن يكون كاملًا دون خصومات، لأن أى خصومات تعطيها الشركات للعملاء، يعرضها لخسائر كبيرة.

كان قد كشف الدكتور سعيد حساسين رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي بمجلس النواب، أنه سيتقدم بأول مشروع قانون لمجلس النواب مع بداية دور الانعقاد الرابع للبرلمان -والذى ستبدأ جلساته غدا الثلاثاء- بشأن تحصيل حقوق الدولة من متأخرات مياه الشرب والكهرباء سواء كانت لدى القطاع الخاص أو الأشخاص أو شركات قطاع الأعمال العام ودواوين الوزارات والمحافظات.

وقال حساسين فى بيان صحفى له، إن فلسفة مشروع القانون تدور حول منح ميزة تتمثل فى نسبة خصم تصل ما بين 40% و30% لمن يقومون بسداد مستحقات المياه والكهرباء خلال فترة محددة سنويا سيتم تضمينها فى مشروع القانون.

وأكد النائب أن هذا التشريع يكفل تحقيق مليارات الجنيهات لصالح الخزانة العامة للدولة.

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