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محافظات

محافظ كفر الشيخ يمنع طرح أعمال رصف الطرق من الباطن

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 09:19 م
الدكتور إسماعيل عبدالحميد
الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان
قرّر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، حظر طرح أعمال رصف الطرق للمقاولين من الباطن عدا أعمال التكاسى، ووضع خطة وجدول زمنى لإنهاء أعمال 2016، 2017، 2018، بنظام عمل محدد.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ، مشروع الرصف الإنتاجي بشرق مدينة كفرالشيخ، بحضور المهندسة تهاني النجار، مدير مديرية الطرق، والمهندس على تركي، مدير عام مشروع الرصف، وعدد من القيادات التنفيذية.

ووجه المحافظ، بتحرير محضر تنسيقي وانضمامي بين مشروع الرصف ورئيس المدينة المختص قبل بدء أعمال الرصف لضمان انتظام سير الأعمال، وإنهاء أي معوقات.

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