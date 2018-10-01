أمل جمال: المسرح الجامعي يضم طاقات شابة تعبر عن ملامح الوطن

قالت الدكتورة أمل جمال، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، يعد انطلاقة شابة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعم وزارة الشباب والرياضة.



وأضافت جمال، في كلمتها خلال افتتاح ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، بجامعة القاهرة، أن المسرح الجامعي يضم طاقات شابة، تعبر عن ملامح الوطن.



وقدمت وكيل وزارة الشباب والرياضة، الشكر لكل المساهمين في إنجاح ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، قائلة: "أشكر كل حبة عرق، وكل جهد مبذول من أجل خروج الملتقى إلى النور، مشيرة إلى أن وزارة الشباب سعت لتنظيم مهرجان إبداع، وغيره من المسابقات والأنشطة، لتسليط الضوء على الشباب الموهوبين.

