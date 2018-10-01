أهالي أبشيش الباجور: الرى تلقي مخلفات تطهير الترع أمام المدرسة الابتدائية



وأضاف أحمد محي، ولي أمر، أن الأطفال رفضوا الذهاب إلي المدرسة بسبب تراكم مخلفات التطهير أمام المدرسة، بالإضافة إلى الرائحة الكريهة وسط تجاهل من المسئولين.



وأكد أنهم تقدموا بشكوى متعددة حيث تم تطهير الترعة الأسبوع الماضي وإلقاء المخلفات علي جانب الترعة أمام المدرسة وجاءت المعدات وتم نقل بعض المخلفات وبعد عدة أيام فوجئوا بمهندسي الرى قاموا بالتطهير وإلقاء المخلفات علي جانب الطريق أمام المدرسة.



وأشار محمد جمال، أحد أهالي القرية، إلى أن الشباب نظفوا أمام المدرسة وقاموا بتجميل المكان قبل بدء العام الدراسي ضمن حملة " شارك ونظف " التى نظمتها مديرية الشباب والرياضة للتشجير والتجميل ولكن جاءت الرى وقضت علي ما فعله الشباب.

وسط حالة من الاستياء والغضب يشتكي العشرات من أهالى قرية ابشيش بمركز الباجور بمحافظة المنوفية، من قيام مديرية الرى بإلقاء مخلفات تطهير ترعة أمام مدرسة ابشبيش الابتدائية بالقرية.وقال سعيد شهيبة، أحد أهالي القرية، إنهم فوجئوا بقيام مهندسة رى بتطهير إحدى الترع وإلقاء مخلفات التطهير أمام مدرسة ابشيش الابتدائية وسط رائحة كريهة طالت الأطفال داخل المدرسة كما أدى إلى اتساخ ملابسهم لإعاقة المخلفات الطريق.