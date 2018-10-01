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تدريب ميداني على مواجهة السيول في سوهاج

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 09:21 م
صدى البلد
توك شو
أذاعت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرا يرصد استعدادت وجاهزية محافظة سوهاج للتعامل مع السيول مع قرب دخول فصل الشتاء.

حيث نفذت اللجنة القومية لإدارة الأزمات بمجلس الوزراء تدريبا ميدانيا بحي الكوثر بمحافظة سوهاج علي مواجهة خطر السيول، بقرية السلاموني بالجبل الشرقي.

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، إنه تم التأكد من جاهزية كافة المعدات في جميع أنحاء المحافظة للتعامل مع أزمات السيول، مؤكدا  دور الأجهزة الأمنية والمرور والنجدة في التعامل مع أزمات السيول.

بينما قال اللواء علي هريدي، رئيس قطاع الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء، إنه تم تطهير مخرات السيول، مؤكدا أهمية التأكد من عدم وجود تعديات علي مخرات السيول، وأنها بحالة جيدة تسمح لها باستيعاب كمية الأمطار المتوقع سقوطها.

ولفت إلي أنه تم عمل تجربة لإخلاء مدرسة، من أجل توعية الطلاب كيفية التصرف في حالة حدوث سيل.

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