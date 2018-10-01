اتحاد الفلاحين: يجب سحب تراخيص مناحل العسل حال تغيير النشاط

أكد محمد فرج رئيس إتحاد الفلاحين أن قرار وزارة الزراعة بتنظيم مناحل العسل وترخيص المشروعات على الأراضي الزراعية أمر جيد ولكن ما نخشاه أن يتم التحايل على القانون بعد الحصول على التراخيص لإنشاء المناحل ويتم تغيير النشاط.



أضاف فرج خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد أنه يجب على وزارة الزراعة إلغاء النشاط وسحب التراخيص في حالة تغيير النشاط من مزرعة للنحل إلى أى شيء أخر لذا يجب تشديد الرقابة والمتابعة من الوزارة.



وتابع رئيس إتحاد الفلاحين أن عسل النحل له فوائد عديدة لذا يجب استنباط سلالات جديدة من النحل للحصول على أصناف عديدة من العسل.