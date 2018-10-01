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مساعد وزير الداخلية: افتتحنا ألف منفذ لمعارض أمان بالمحافظات

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 09:22 م
صدى البلد
حمزة شعيب
أعلن اللواء أشرف محمود، مساعد وزير الداخلية، عن أنه تم افتتاح ألف منفذ لمعارض أمان المتكاملة علي مستوي محافظات الجمهورية، لافتا إلي أن الوزارة تبنت منظومة أمان منذ عامين ونصف.

وأشار "محمود"، خلال لقائه عبر فضائية "تن"، إلي أن افتتاح معارض أمان تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل تخفيف المعاناة عن كاهل المواطن.

ولفت إلي أنه يتوافر في معارض أمان معظم أنواع السلع التي يحتاجها المواطن البسيط بأسعار مخفضة تقل عن أسعار السوق بنسبة تصل إلي 50%، مؤكدا أن توجيهات الرئيس تقتضي الدخول في الكثير من المبادرات.

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