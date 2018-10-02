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مرأة

داليا المهندس برقصة من الفلكلور الإيطالي

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 12:33 ص
صدى البلد
آية التيجي
قدمت داليا المهندس متسابقة ملكة جمال مصر لعام ٢٠١٩ رقصة من الفلكلور الإيطالي، ضمن فاعليات مسابقة "Miss Egypt - بنت مصر" والتي تقام في أحد فنادق القاهرة الكبرى.

ومن المقرر أن تعرض كل متسابقة موهبتها أمام لجنة التحكيم، والتي تتنوع مواهبهن بين الرقص والغناء والعزف على الآلات الموسيقية ومواهب مختلفة.

جدير بالذكر أنه من المقرر إقامة الحفل النهائي للمسابقة يوم الخميس 4 أكتوبر المقبل بفندق الماسة بحضور عدد من نجوم الفن والإعلام والسفراء والهيئات الدبلوماسية، ويحيي الحفل الفنان رامي جمال.

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