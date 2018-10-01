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توك شو

الشطرنج تحت الماء.. أغرب رياضة في العالم وتحريك القطع شرط للتنفس ..فيديو

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 09:22 م
صدى البلد
توك شو
أذاعت فضائية "تن"، تقريرًا يعرض أغرب أنواع الرياضات حول العالم، وهي رياضة الشطرنج تحت الماء بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وأوضح التقرير، أن اللاعبين يقومون بالغطس في بركة سباحة من أجل لعبتهم المفضلة، معتبرًا أن طريقة اللعبة تضيف تحديًا جسديًا صعبًا، إضافة إلي كونها تحديًا ذهنيًا.

وتابع التقرير، أن المنافس يقوم بالتحضير للغوص تحت تأثير وزن للحفاظ علي جسمه، ذاكرًا أن اللاعبين يستخدمون قطعًا مغناطيسية من أجل بقائها ثابتة.

وأشار إلي أن قواعد اللعبة تبقي كما هي، إلا أن المختلف في الأمر هو بيئة اللعبة التي أصبحت أكثر تحديًا.

ويشترط في اللعبة عدم الخروج للتنفس إلا بعد تحريك لعبة الشطرنج.

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