النقد العربي: الشمول المالي ساعد المنطقة على التنمية الاقتصادية

أكد الدكتور عبدالرحمن الحميدي، مدير صندوق النقد العربي، أن المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في البلدان العربية التي أطلقها الصندوق بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية والتحالف العالمي للشمول المالي والبنك الدولي، وفرت المشورة الفنية وبناء القدرات لتعزيز الاستفادة من الابتكارات المالية لتحسين الخدمات المصرفية.



وأضاف خلال اجتماعه مع فريق المسئولين الدوليين بمقر الصندوق بأبو ظبي، لوضع المبادئ والمعايير الاسترشادية، بهدف المساهمة في تطوير نظم وأدوات الدفع وخدمات المقاصة والتسوية التي من شأنها أن تعزز من فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية أن اللقاء ناقش تطبيق المبادئ الإسترشادية لنظم الدفع لتعزيز الشمول المالي الصادرة عن الفريق والتحديات في هذا الشأن وعرض تجارب عدد من البنوك المركزية من مختلف القارات و برنامج الاجتماع مناقشة تقييم فعالية الإجراءات لتوسيع استخدام الحسابات المصرفية، إلى جانب التفاهم على برنامج عمل لعام 2019.



شارك في الاجتماع خبراء يمثلون كل من مؤسسة النقد العربي السعودي، وبنك المغرب وبنك التسويات الدولية، والبنك المركزي التركي، وبنك كوريا، وبنك البرازيل، وبنك ألبانيا، والبنك المركزي الأوروبي، وبنك الصين الشعبي، والبنك المركزي لجمهورية الأرجنتين، وسلطة النقد في هونغ كونغ، والبنك المركزي للاتحاد الروسي، والبنك المركزي الألماني، والبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، والبنك الاحتياطي الهندي، والبنك الإحتياطي لجنوب إفريقيا، إضافة إلى صندوق النقد والبنك الدوليين.