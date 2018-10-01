ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

نتائج اليوم الأول لمبادرة الرئيس حول مسح فيروس سي

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 09:19 م
صدى البلد
عبد الصمد ماهر
أعلنت وزارة الصحة نتائج اليوم الأول لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى الخاصة بمسح مصر لاكتشاف المصابين بفيروس سى والتى جاءت أبرزها على النحو التالى ..

* تردد 70 ألفا و480 مواطنا على نقاط المسح في الـ 9 محافظات.

* 47 ألفا و109 مواطنين، ظهرت التحاليل سلبية للاجسام المضادة لفيروس سي.

* 5 آلاف و 372 مواطنا، ظهرت التحاليل ايجابية للاجسام المضادة لفيروس سي.

* أكبر المحافظات ترددًا بالنسبة لعدد السكان هي القليوبية بتردد 26 الفا و911 مواطنا.

* وجود 4 آلاف و 300 مواطن من المحتمل اصابتهم بالسكر.

* 3 آلاف و 105 مواطنين من المحتمل اصابتهم بارتفاع ضغط الدم.

* 17 الفا و 435 مصابا بالسمنة.

* ملحوظة
(ايجابية الأجسام المضادة لا تؤكد اصابة المريض بالفيروس وانما يوجد احتمالان اما ان يكون المريض قد تلقى العلاج وشُفي من الفيروس أو أن المريض مصاب بالفيروس)، وسيتم اجراء تحليل PCR لهم للتأكد من اصابتهم، مشيرةً الى انه تم تحويلهم الى المستشفيات لاستكمال التحاليل الطبية اللازمة وتلقي العلاج اللازم إن ثبتت الاصابة.

ترشيحاتنا

وصفتها بأجمل دول القارة السمراء.. كيف تستفيد مصر من زيارة ميلانيا ترامب؟

نتائج اليوم الأول لمبادرة الرئيس حول مسح فيروس سي

تعرف على علاج دوالي الساقين

مفاجأة.. قاتل طالب الرحاب يشكك في تقرير الطب الشرعي: بنتي ليست عذراء

لجنة الانضباط بالدوري الجزائري تعاقب وفاق سطيف

الرئيس يصدر قرارات جديدة لدمج متحدي الإعاقة في المجتمع .. فيديو

نجم مانشستر يونايتد يفتح النار على مورينيو

كارتيرون يعلق على قرار غياب جماهير الأهلي عن مواجهة وفاق سطيف

المتهم بإطلاق النيران على قاضي القاهرة الجديدة يعترف بالواقعة

سميرة عبد العزيز: جمال عبد الناصر سبب موافقة أبي على التمثيل

أعراض تخبرك بأنك مصاب بمرض السكر ..فيديو

عندما تغار المرأة.. كيف قتلت نادية ابنة زوجها لـ تستحوذ عليه لنفسها فقط؟

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهالي أبشيش الباجور: الرى تلقي مخلفات تطهير الترع أمام المدرسة الابتدائية

الموت أقرب من تحصيل الأجرة.. العمالة الزراعية تحت رحمة الظروف.. تعب بالليل وشقاء بالنهار

اختيار ملكة جمال لبنان يحصد آلاف الإعجابات على تويتر .. صور

20 صورة تكشف أناقة النجمة التركية هازال كايا في عيد ميلادها الـ 28

فن منمنم.. مشروع عمر في نحت المصغرات: اللي جاي أصغر.. صور

فيديو

السيسي: يجب تضافر جهود الدولة والقطاع الخاص لرعاية متحدي الإعاقة .. فيديو
السيسي يشير لمتحدي الإعاقة بعلامة أحبكم على طريقة لغة الإشارة.. فيديو
فتاة من ذوي القدرات الخاصة تتعلق بيد الرئيس .. فيديو
السيسي: نولي أهمية فائقة لمتحدي الإعاقة إيمانا بقدراتهم.. فيديو
السيسي: 500 مليون جنيه من تحيا مصر لدعم ذوي القدرات الخاصة ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟