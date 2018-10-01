نتائج اليوم الأول لمبادرة الرئيس حول مسح فيروس سي

أعلنت وزارة الصحة نتائج اليوم الأول لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى الخاصة بمسح مصر لاكتشاف المصابين بفيروس سى والتى جاءت أبرزها على النحو التالى ..



* تردد 70 ألفا و480 مواطنا على نقاط المسح في الـ 9 محافظات.



* 47 ألفا و109 مواطنين، ظهرت التحاليل سلبية للاجسام المضادة لفيروس سي.



* 5 آلاف و 372 مواطنا، ظهرت التحاليل ايجابية للاجسام المضادة لفيروس سي.



* أكبر المحافظات ترددًا بالنسبة لعدد السكان هي القليوبية بتردد 26 الفا و911 مواطنا.



* وجود 4 آلاف و 300 مواطن من المحتمل اصابتهم بالسكر.



* 3 آلاف و 105 مواطنين من المحتمل اصابتهم بارتفاع ضغط الدم.



* 17 الفا و 435 مصابا بالسمنة.



* ملحوظة

(ايجابية الأجسام المضادة لا تؤكد اصابة المريض بالفيروس وانما يوجد احتمالان اما ان يكون المريض قد تلقى العلاج وشُفي من الفيروس أو أن المريض مصاب بالفيروس)، وسيتم اجراء تحليل PCR لهم للتأكد من اصابتهم، مشيرةً الى انه تم تحويلهم الى المستشفيات لاستكمال التحاليل الطبية اللازمة وتلقي العلاج اللازم إن ثبتت الاصابة.