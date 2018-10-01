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مرأة

تعرف على علاج دوالي الساقين

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 09:23 م
صدى البلد
ريهام قدري
كشف الدكتور وليد الدالي أستاذ جراحة الأوعية الدموية بجامعة القاهرة، أن علاج دوالي الساقين بالليزر أصبحت تتم بمخدر موضعي في خلال نصف ساعة من خلال عملية بسيطة وهذا هي روعة تقنيات الليزر الداخلي (EVLT).

وقال الدكتور وليد الدالى إن أسوأ دوالي الأوردة الكبيرة بالحجم والمنتفخة، يتم التعامل معها بسهولة من خلال جهاز Endolaser الجديد الذى يغني عن الحاجة إلى الجراحة التقليدية "الشق" في جميع الحالات تقريبا، ويتم ذلك في عيادة الطبيب، خلال نصف ساعة، تحت تخدير موضعي مع نتائج رائعة جدا.

وأكد الدكتور وليد الدالى إن الدوالي في الساقين وحتى الأوردة العنكبوتية كثيرا ما تسبب الألم في المنطقة المصابة وتشمل أعراض الإجهاد المبكر والإحساس بالثقل، والألم، والحرارة والحكة والتشنج العضلي الليلي والتعب في الساقين ويمكن أن يحدث تورم في الساق أو الكواحل ويمكن أن تؤثر دوالي الأوردة المتقدمة على تغذية الجلد وتؤدي إلى الأكزيما والالتهابات أو حتى التقرحات وتسمك الجلد واللون البني في أسفل الساقين والكاحلين.

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