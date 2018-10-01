عمرو عبدالحميد يوجه الشكر للحكومة لاهتمامها بذوي الاحتياجات الخاصة

وجه الإعلامي عمرو عبدالحميد، الشكر إلى الدولة والحكومة المصرية بسبب اهتمامها بذوي الإحتياجات الخاصة.



وأضاف "عبدالحميد"، خلال تقديمه برنامج "رأي عام"، المُذاع عبر فضائية "تن": «رغم الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر إلا أن اهتمام الدولة والحكومة المصرية بذوي الاحتياجات الخاصة اهتمام تُشكر عليه الدولة وتُشكر عليه الحكومة».



وأشار إلي أن الملتقي العربي الأول لأنشطة مدارس الدمج والتربية الفكرية في شرم الشيخ، الذي افتتحه الرئيس السيسي منذ قليل، كان من الممكن أن يمر مرور الكرام بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر والقضايا الإقليمية في المنطقة، الذي كان من الممكن أن يؤثر علي اهتمام الدولة المصرية بفئة ذوي الإحتياجات الخاصة.