سميرة عبد العزيز: جمال عبد الناصر سبب موافقة أبي على التمثيل

قالت الفنانة سميرة عبد العزيز، إن الفن في الجامعة أساس الفن الجيد في مصر، مشيرة إلى أنها كانت في فريق مسرح جامعة الإسكندرية.





وأضافت "عبد العزيز"، في كلمتها خلال افتتاح ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، بجامعة القاهرة، أن مسرح الجامعة جعلها فنانة وممثلة محترفة، مشيرة إلى أنها حصلت على كأس التمثيل من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.



