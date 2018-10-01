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سميرة عبد العزيز: جمال عبد الناصر سبب موافقة أبي على التمثيل

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 09:18 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
قالت الفنانة سميرة عبد العزيز، إن الفن في الجامعة أساس الفن الجيد في مصر، مشيرة إلى أنها كانت في فريق مسرح جامعة الإسكندرية.

وأضافت "عبد العزيز"، في كلمتها خلال افتتاح ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، بجامعة القاهرة، أن مسرح الجامعة جعلها فنانة وممثلة محترفة، مشيرة إلى أنها حصلت على كأس التمثيل من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

وأوضحت أن والدها كان يرفض عملها بالتمثيل، إلا أنه تم تكريمها من الرئيس جمال عبد الناصر، فقال لها: "مادام الفن مقدرًا من الرئيس فلك كامل الحرية في العمل بمجال التمثيل".

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