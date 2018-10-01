مارجو حداد لصدى البلد: عرض بيت ست في نوفمبر المقبل

قالت الفنانة الأردنية مارجو حداد إنها تنتظر عرض فيلمها الجديد "بيت ست"، الذي ينتمي لنوعية أفلام الرعب، وهو أول مشاركة لها في السينما المصرية.



وأضافت مارجو حداد في تصريح خاص لصدى البلد إنه لم يتم تحديد موعد عرض الفيلم بشكل نهائي، لافته إلى أنه من المرجح عرضه في السينمات المصرية خلال شهر نوفمبر المقبل.



وتجسد "مارجو" في الفيلم دور صحفية مصرية من طبقة راقية، تُدعى "سلمى" تتحول حياتها رأسًا على عقب بعد وفاة ابنتها في حادث، وتتوالى الأحداث.



الفيلم يشارك في بطولته مارجو حداد وطارق عبيد ورانيا الخطيب ومصطفى عبد السلام وسلمى الديب ومروان مسلم وعبير الطوخي، وهو قصة أيمن العايدي، وسيناريو وحوار شادي المسلمي، وإخراج أحمد عادل عقل.

