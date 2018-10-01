مستشفى مشتول السوق يئن من الإهمال.. والأهالي يطالبون بتشغيل العناية المركزة.. وتعطل 7 أجهزة أثناء زيارة محافظ الشرقية.. صور

مستشفي مشتول السوق .. "الإهمال موجود"

تعطل الأجهزة ونقص الأطباء أمام المرضى

الأهالي يطالبون بتشغيل العناية المركزة لخدمة المرضى

المحافظ يطالب بسرعة صيانة الأجهزة وصرف مستحقات العاملين

مستشفي مشتول السوق التي تتبع الإدارة الصحية لمركز مشتول السوق وتخدم حوالى 100 ألف مواطن بمختلف قري المركز تعاني من الإهمال وغياب الأطباء والنقص الحاد في التخصصات المختلفة، بالإضافة إلى إغلاق العناية المركزة في وجو المرضي بحجة الصيانة ونقص الأجهزة اللازمة.صرخات المرضي وذويهم تتعالي من بين جنبات غرف المستشفي مطالبين بسرعة توفير الأطباء المتخصصين والأدوية اللازمة وتشغيل الأجهزة المتوقفة رحمة بهم وبمرضاهم وتخفيفا عليهم معاناة الذهاب إلى مركز الزقازيق بمستشفياته المختلفة.لم ينته الأمر عند هذا الحد ولكن طال الإهمال العاملين بالمستشفي أنفسهم والذين أكدوا أنهم لم يتلقوا مرتباتهم منذ أكثر من 3 شهور مطالبين بسرعة صرفها وخاصة مع بداية العام الدراسي وحاجتهم الملحة لهذا المرتب.لم يقف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية موقف المتفرج من الشكاوى والاستغاثات التي وصلت إليه مثل السيل، حيث قام بزيارة مفاجئة إلى المستشفي وقام بالتجول داخل أقسام الغسيل الكلوي وحضانات الأطفال وبنك الدم وغرفة التعقيم الخاصة بالعمليات والعيادات الخارجية، واستفسر من المرضى والمترددين على المستشفى عن مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم واطمأن على حالتهم الصحية متمنيًا لهم الشفاء العاجل.وكلف المحافظ مدير إدارة المستشفى بإعداد تقرير مفصل عن احتياجات المستشفى من الأجهزة والمستلزمات الطبية، بعد أن تبين تعطل 3 ماكينات غسيل كلوي و 2 حضانة أطفال و 2 جهاز بغرفة التعقيم للمساهمة في تقديم خدمة صحية وعلاجية للمرضى، مشددًا على ضرورة وضع خطة لإجراء أعمال الصيانة الدورية للأجهزة الطبية للحفاظ عليها من التلف ولضمان عدم حصول أعطال مفاجئة وحفاظًا على أرواح المرضى.ووجه محافظ الشرقية وكيل وزارة الصحة ببحث شكوى العمال المؤقتين بالمستشفى والمتضررين من عدم صرف رواتبهم لمدة شهرين استجابة لمطلبهم وحرصًا على استقرار أوضاعهم المعيشية والاجتماعية.ولم تنته زيارة المحافظ للمستشفي عند هذا الحد بل قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إحالة واقعة عدم تواجد طبيبي العظام والصدر بالعيادات الخارجية بمستشفى مشتول السوق للتحقيق لعدم تواجدهم أثناء زيارة المحافظ الأمر الذي يترتب عليه خللا في تقديم الخدمة الطبية للمرضى وللمترددين على المستشفى ويخلق حالة من الإستياء بينهم.كان محافظ الشرقية خلال زيارته المفاجئة اليوم لمستشفى مشتول السوق وتفقده للعيادات الخارجية للاطمئنان على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، تلاحظ عدم تواجد طبيبي العظام والصدر ليقرر إحالتهما للتحقيق واتخاذ اللازم حيالهما مؤكدًا ضرورة انتظام الخدمات الصحية المقدمة للمرضى وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.